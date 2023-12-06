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Депутаты запретили школьникам пользоваться телефонами на уроках

Семён Гудошников
Сегодня в 13:03

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает использовать на уроках мобильные телефоны даже в учебных целях. Документ опубликован в базе нормативных актов.

«Средства подвижной радиотелефонной связи» теперь запрещены при освоении программ начального и среднего образования. Смартфоном можно пользоваться лишь при возникновении угрозы жизни и здоровью учеников или учителей.

Кроме того, законопроект возвращает урок труда как обязательный предмет для начальных и средних классов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что запрет смартфонов на уроках повысит качество образования, а уроки труда привьют детям трудолюбие, что положительно скажется на их будущем.

Первое чтение законопроект об ограничении использования смартфонов на уроках прошел в ноябре. Документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председательницей думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой из «Единой России». Первоначальная версия проекта предполагала, что телефонами разрешат пользоваться в учебных целях.

В пояснительной записке к документу сказано, что запрет необходим «в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий».

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теги
ГосдумаЕдиная Россия
люди
Вячеслав ВолодинОльга Казакова
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