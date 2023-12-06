Депутаты запретили школьникам пользоваться телефонами на уроках

Первое чтение законопроект об ограничении использования смартфонов на уроках прошел в ноябре. Документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председательницей думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой из «Единой России». Первоначальная версия проекта предполагала, что телефонами разрешат пользоваться в учебных целях.