Депутаты запретили школьникам пользоваться телефонами на уроках

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает использовать на уроках мобильные телефоны даже в учебных целях. Документ опубликован в базе нормативных актов.
«Средства подвижной радиотелефонной связи» теперь запрещены при освоении программ начального и среднего образования. Смартфоном можно пользоваться лишь при возникновении угрозы жизни и здоровью учеников или учителей.
Кроме того, законопроект возвращает урок труда как обязательный предмет для начальных и средних классов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что запрет смартфонов на уроках повысит качество образования, а уроки труда привьют детям трудолюбие, что положительно скажется на их будущем.
Первое чтение законопроект об ограничении использования смартфонов на уроках прошел в ноябре. Документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председательницей думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой из «Единой России». Первоначальная версия проекта предполагала, что телефонами разрешат пользоваться в учебных целях.
В пояснительной записке к документу сказано, что запрет необходим «в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий».