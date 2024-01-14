«Холоп-2» стал вторым самым кассовым российским релизом

«Холоп-2» обогнал первый фильм и уступил другому новогоднему хиту прошлого года — «Чебурашке» с 6,8 млрд рублей. За 8 дней праздничного проката фильм Клима Шипенко собрал немногим меньше «Чебурашки» за аналогичный период — 2,6 млрд рублей против 2,9 млрд. Однако «Ведомости» отмечают, что у фильма про сказочного персонажа не было сильных конкурентов, таких как «Бременские музыканты», которые уже собрали 1,9 млрд.