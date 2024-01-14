«Холоп-2» стал вторым самым кассовым российским релизом

«Холоп-2», который показывают в кинотеатрах с 1 января, стал вторым в списке самых кассовых российских фильмов, обратили внимание «Ведомости». Лента заработала 3,085 млрд рублей.
«Холоп-2» обогнал первый фильм и уступил другому новогоднему хиту прошлого года — «Чебурашке» с 6,8 млрд рублей. За 8 дней праздничного проката фильм Клима Шипенко собрал немногим меньше «Чебурашки» за аналогичный период — 2,6 млрд рублей против 2,9 млрд. Однако «Ведомости» отмечают, что у фильма про сказочного персонажа не было сильных конкурентов, таких как «Бременские музыканты», которые уже собрали 1,9 млрд.
Генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль считает, что «Холопу-2» также мешает отсутствие имиджа семейного кино. В 37% случаев на ленту ходят с друзьями, в то время как семейная аудитория старше 35 лет шла на «Бременских музыкантов».