«Холоп 2» собрал более 1 млрд рублей за три дня проката

Новая работа Шипенко стала 22-м российским фильмом, собравшим более миллиарда в отечественном прокате, и первым за 2024 год. В сиквеле к актерам из первой части — Милошу Биковичу, Ивану Охлобыстину, Александру Самойленко и Марии Мироновой — присоедились Аглая Тарасова и Наталья Рогожкина.