«Холоп 2» собрал более 1 млрд рублей за три дня проката

Комедия «Холоп 2» Клима Шипенко, премьера которой состоялась 1 января 2024 года, за первый уик-энд собрала в прокате 1,04 млрд рублей, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные ЕАИС на 3 января.
При этом в день премьеры картина заработала 314,67 млн рублей, поставив новый рекорд первоянварского прокатного старта. В 2023 году это сделал фильм «Чебурашка», собравший 225,75 млн рублей в день выхода.
Новая работа Шипенко стала 22-м российским фильмом, собравшим более миллиарда в отечественном прокате, и первым за 2024 год. В сиквеле к актерам из первой части — Милошу Биковичу, Ивану Охлобыстину, Александру Самойленко и Марии Мироновой — присоедились Аглая Тарасова и Наталья Рогожкина.
Первая часть «Холопа» вышла в 2019 году и стала самым кассовым российским фильмом в истории. Лента обошла по сборам результат спортивной драмы «Движение вверх», собрав более 3 млрд рублей.