Врач и дочь Льва Рубинштейна опровергли информацию о его смерти

В возрасте 76 лет умер поэт Лев Рубинштейн. Об этом сообщили журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним.
8 января поэта сбила машина на пешеходном переходе в Москве. У него диагностировали серьезные травмы, в том числе множественные переломы ребер.
Утром, 12 января, телеграм-канал «112» сообщил, что Рубинштейн находится в глубокой коме на аппарате ИВЛ. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Будет ли переквалифицировано дело после смерти поэта, пока неизвестно.
Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в Москве. Он считался одним из основателей московского концептуализма. В 2012 году он получил премию «НОС» за книгу «Знаки внимания».