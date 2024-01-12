Врач и дочь Льва Рубинштейна опровергли информацию о его смерти

Обновлено сегодня в 20:41

Лев Рубинштейн жив и находится в реанимации, заявила его дочь. Информацию о смерти поэта также опроверг его лечащий врач.

«Кто‑то запустил какой‑то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — сказала дочь Рубинштейна.