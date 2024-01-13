Ветерану ВОВ в Дагестане подарят 100 млн рублей в честь 100-летия

Ветерану Великой Отечественной войны Ибрагим-Паше Садыкову подарят 100 млн рублей в честь 100-летия, сообщает «Комсомольская правда». Изначально такой подарок не предполагался.
Как пишет издание, Садыков получил 1 млн рублей ко Дню Победы от сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Во время телефонного разговора ветеран поблагодарил чиновника и пошутил, что ему нужен калым. Керимов, в свою очередь, пообещал выделить семье фронтовика столь крупную сумму.
«Желание ветерана — святое. <…> Ибрагим-Паша Султанович со свойственным ему чувством юмора рассказал, что нашел молодую невесту, но нужен калым. Этот вопрос полностью взял на себя Сулейман Абусаидович. Калым получился внушительным. Думаю, теперь Ибрагим-Паша Султанович сможет обеспечить жену и не одну!», — написал в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
Садыкову также вручили орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». У ветерана есть 7 внуков, 19 правнуков и больше 10 праправнуков.
Садыков оказался на фронте в 18-летнем возрасте. Он воевал под Сталинградом, участвовал в освобождении Керчи, Киева, Харькова, обороне Ростова, в Сталинградской битве и битве на Курской дуге.