Ветерану ВОВ в Дагестане подарят 100 млн рублей в честь 100-летия

«Желание ветерана — святое. <…> Ибрагим-Паша Султанович со свойственным ему чувством юмора рассказал, что нашел молодую невесту, но нужен калым. Этот вопрос полностью взял на себя Сулейман Абусаидович. Калым получился внушительным. Думаю, теперь Ибрагим-Паша Султанович сможет обеспечить жену и не одну!», — написал в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.