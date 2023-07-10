Ретейлеры рассматривают возможность продавать алкоголь по биометрии вместо паспорта

Один из топ-менеджеров X5 Group (владелец сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») Станислав Богданов попросил Минцифры разъяснить закон о персональных данных, чтобы выяснить, возможно ли предъявлять данные единой биометрической системы (ЕБС) для покупки алкоголя и табака вместо паспорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к министерству источник и самого Богданова.