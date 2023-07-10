Ретейлеры рассматривают возможность продавать алкоголь по биометрии вместо паспорта

Один из топ-менеджеров X5 Group (владелец сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») Станислав Богданов попросил Минцифры разъяснить закон о персональных данных, чтобы выяснить, возможно ли предъявлять данные единой биометрической системы (ЕБС) для покупки алкоголя и табака вместо паспорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к министерству источник и самого Богданова.
X5 Group рассчитывает ввести в своих магазинах такой способ подтверждения возраста на кассах самообслуживания. Предполагается, что это будет востребовано среди клиентов, которым не придется дожидаться сотрудников продуктовых для подтверждения покупки, и разгрузит персонал.
В Центре биометрических технологий сказали, что законодательство позволяет использовать биометрию для подтверждения возраста покупателя. В Минцифры говорят, что ждут от X5 Group дополнительную информацию о проекте, чтобы вынести окончательное решение.
Закон о единой биометрической системе вступил в силу 1 июня. По нему все организации, которые собирают биометрические данные, обязаны передавать их в ЕБС. Оператор системы — АО «Центр биометрических технологий», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Ростелекому.