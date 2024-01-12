В сети появился японский трейлер «Дюны-2»

Александр Голиков
Сегодня в 14:02
Изображение: ワーナー ブラザース 公式チャンネル/YouTube

В сети появился японский трейлер второй части «Дюны» Дени Вильнева. Премьера продолжения космической саги состоится 1 марта 2024 года.

В новом ролике показывают, как Пол Атрейдес в исполнении Тимоте Шаламе возглавляет армию фрименов, а также раскрывают больше подробностей его отношений с Чани, которую в фильме играет Зендая.

«Дюна-2» станет самой длинной картиной режиссера Дени Вильнева: хронометраж составит 2 часа 46 минут, в то время как первая часть была на 11 минут короче. Кроме того, создатель «Прибытия» и «Пленниц» пообещал, что в новом фильме будет больше экшна.

В актерский состав продолжения экранизации научно-фантастического романа Фрэнка Герберта вошли Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Кристофер Уокен, Стеллан Скарсгорд, Остин Батлер, Дейв Баутиста, Хавьер Бардем и другие артисты.

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