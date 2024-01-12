В сети появился японский трейлер «Дюны-2»

В сети появился японский трейлер второй части «Дюны» Дени Вильнева. Премьера продолжения космической саги состоится 1 марта 2024 года.
В новом ролике показывают, как Пол Атрейдес в исполнении Тимоте Шаламе возглавляет армию фрименов, а также раскрывают больше подробностей его отношений с Чани, которую в фильме играет Зендая.
В актерский состав продолжения экранизации научно-фантастического романа Фрэнка Герберта вошли Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Кристофер Уокен, Стеллан Скарсгорд, Остин Батлер, Дейв Баутиста, Хавьер Бардем и другие артисты.