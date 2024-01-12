В сети появился японский трейлер «Дюны-2»

«Дюна-2» станет самой длинной картиной режиссера Дени Вильнева: хронометраж составит 2 часа 46 минут, в то время как первая часть была на 11 минут короче. Кроме того, создатель «Прибытия» и «Пленниц» пообещал, что в новом фильме будет больше экшна.