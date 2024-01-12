Марго Робби думает, что зрители от нее устали, поэтому она сделает паузу в появлении на экранах

«Я всем уже, наверное, надоела. Поэтому мне, видимо, надо на время пропасть с экранов. Если мой следующий фильм выйдет слишком рано, то люди могут сказать: „Снова она? Мы только что все лето смотрели на нее. Надоело“. Не знаю, чем займусь дальше, но надеюсь, что этого фильма придется немного подождать», — рассказала Робби.