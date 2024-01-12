Марго Робби думает, что зрители от нее устали, поэтому она сделает паузу в появлении на экранах

Марго Робби полагает, что зрители устали от нее на экранах, поэтому она сосредоточится на продюсировании фильмов. Своими мыслями актриса поделилась в интервью Deadline.
«Я всем уже, наверное, надоела. Поэтому мне, видимо, надо на время пропасть с экранов. Если мой следующий фильм выйдет слишком рано, то люди могут сказать: „Снова она? Мы только что все лето смотрели на нее. Надоело“. Не знаю, чем займусь дальше, но надеюсь, что этого фильма придется немного подождать», — рассказала Робби.
Робби уже взяла паузу в актерстве: съемки «Барби» завершились в октябре 2022 года, с тех пор она нигде не снималась. Актриса намеревается заняться продюсированием в своей компании LuckyChap Entertainment, которая занималась лентой Греты Гервиг и «Солтберном».
В начале января Робби поделилась желанием передать роль Харли Квинн в блокбастерах DC другой актрисе. «Я всегда хотела, чтобы Харли стала персонажем, роль которого передавалась бы другим актрисам, как это происходит с многими культовыми мужскими персонажами», — сказала актриса.
Робби вместе с Райаном Гослингом еще предстоит сыграть в приквеле картины «Одиннадцать друзей Оушена». Они исполнят родителей Дэнни Оушена — умелого грабителя, роль которого в оригинальной ленте исполнил Джордж Клуни.