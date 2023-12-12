Райан Гослинг и Марго Робби сыграют родителей героя Джорджа Клуни из «Одиннадцати друзей Оушена»

Звезды фильма «Барби» Райан Гослинг и Марго Робби снимутся в приквеле картины «Одиннадцать друзей Оушена». Об этом сообщил Collider.
Они сыграют родителей Дэнни Оушена — умелого грабителя, роль которого в оригинальной ленте исполнил Джордж Клуни. Режиссером нового фильма выступит Джей Роуч, автор «Скандала» и «Знакомства с родителями».
Сюжет картины пока держится в секрете. Известно, что проекта станет «старомодной эпической историей любви и приключенческой лентой, замаскированной под фильм об ограблении» в духе лент Хичкова «Поймать вора» и «Дурная слава».
«Изначально были некоторые вопросы о том, будет ли странно, если Марго и Райан будут снова вместе [на экране] после „Барби“. Но я думаю, что есть просто пары, которые хочется видеть снова и снова», — сказал Роуч.
Действие фильма развернется в 60-х годах. Съемки его пройдут в 2024 году, начало съемочного процесса запланировано на март.