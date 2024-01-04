Марго Робби хочет отдать роль Харли Квинн в фильмах DC другой актрисе

Марго Робби признала, что хотела бы отдать роль Харли Квинн в блокбастерах DC другой актрисе. Об этом она поведала в интервью Variety.
Звезду «Отряда самоубийц» спросили, есть ли шанс, что она вернется к роли, учитывая закрытие прежней киновселенной DC и появление альтернативной версии ее героини в сиквеле «Джокера», которую исполнит Леди Гага. В свою очередь, Робби не стала прямо заявлять, что никогда не вернется к роли, но сказала, что ей всегда хотелось, чтобы роль Харли Квинн исполняли новые актрисы.
«Я всегда хотела, чтобы Харли стала персонажем, роль которого передавалась бы другим актрисам, как это происходит со многими культовыми мужскими персонажами. Я всегда хотела этого для нее. Харли такая забавная и в ней множество разных черт. Никогда нельзя угадать, какой она получится, когда попадет в чьи‑то чужие руки. Ее гибкость бесконечна», — считает Робби.
Робби получила шанс сыграть Харли в трех полнометражных фильмах. В 2016 году она дебютировала в «Отряде самоубийц» Дэвида Эйера, а в 2020 году стала продюсером спин-оффа «Хищные птицы» от режиссерки Кэти Ян.
Робби вновь исполнила эту роль, возможно, в последний раз, в фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц. Миссия навылет», квазисиквеле фильма Эйера. В новой киновселенной DC, созданной под руководством Ганна и Питера Сафрана, обещаны несколько актеров из DCEU, но пока не сообщается, каковы планы на Харли Квинн в новом продолжении.