Марго Робби хочет отдать роль Харли Квинн в фильмах DC другой актрисе

«Я всегда хотела, чтобы Харли стала персонажем, роль которого передавалась бы другим актрисам, как это происходит со многими культовыми мужскими персонажами. Я всегда хотела этого для нее. Харли такая забавная и в ней множество разных черт. Никогда нельзя угадать, какой она получится, когда попадет в чьи‑то чужие руки. Ее гибкость бесконечна», — считает Робби.