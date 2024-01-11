Депутатам Госдумы выдали более 100 автомобилей Lada Vesta

В апреле 2023-го Lada Granta установила рекорд по продажам в РФ. После начала российской военной спецоперации на территории Украины многие автобренды приостановили свою работу в стране: Audi, BMW, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Mazda, Nissan, Suzuki и другие.