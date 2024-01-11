Депутатам Госдумы выдали более 100 автомобилей Lada Vesta

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:50
www.lada.ru

Партия в количестве более 100 автомобилей Lada Vesta передана для нужд Госдумы, передает ТАСС слова президента «Автоваза» Максима Соколова. Депутаты нижней палаты парламента также предзаказали Lada Aura, их производство начнется в сентябре.

Глава АвтоВАЗа добавил, что в распоряжении Совфеда есть один автомобиль Lada Aura. По словам Соколова, на нем передвигается председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

В апреле 2023-го Lada Granta установила рекорд по продажам в РФ. После начала российской военной спецоперации на территории Украины многие автобренды приостановили свою работу в стране: Audi, BMW, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Mazda, Nissan, Suzuki и другие.

Так, в июне АвтоВАЗ запустил производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Там будут собирать новые Lada X-Cross 5.

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