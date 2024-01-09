Фильм «Солтберн» породил новый тренд в тиктоке. Теперь все танцуют под песню из финальной сцены

В тиктоке появился новый тренд под названием Saltburn Dance. Пользователи пытаются повторить финальную сцену из фильма постановщицы Эмералд Феннелл «Солтберн».
Осторожно, спойлеры!
В конце ленты Барри Кеган, который исполнил роль Оливера Квика, полностью голый в танце передвигается по поместью Солтберн под песню «Murder on the Dancefloor» Софи Эллис-Бекстор.
Теперь юзеры повторяют танец Оливера (в одежде!), демонстрируя свои дома.
Некоторые отметили в комментариях, что тиктокеры упустили смысл сцены, превратив ее в очередной повод, чтобы покрасоваться. В этих словах действительно есть смысл, учитывая, что персонаж Кегана отобрал поместье у семьи, которая привела его туда.
Мимо Saltburn Dance не смогла пройти и исполнительница одной из главных ролей Розамунд Пайк. Она сыграла Элсбет Кэттон, мать Феликса (Джейкоб Элорди).
К ней присоединилась и Софи Эллис-Бекстор — исполнительница той самой песни «Murder on the Dancefloor».
«Солтберн» рассказывает об Оливере Квике, поступившем в Оксфордский университет. Он начинает дружить с богатым и популярным студентом Феликсом, которые приглашает его провести лето в семейном поместье. В Солтберне Оливер завоевывает расположение семьи, но не все так просто, как кажется на первый взгляд.
На Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 72%, основанный на 254 отзывах. «Солтберн» получил положительные отзывы критиков и несколько наград, в том числе две номинации на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль (Кеган) и лучшую женскую роль второго плана (Пайк).
И напоследок!