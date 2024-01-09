Фильм «Солтберн» породил новый тренд в тиктоке. Теперь все танцуют под песню из финальной сцены

«Солтберн» рассказывает об Оливере Квике, поступившем в Оксфордский университет. Он начинает дружить с богатым и популярным студентом Феликсом, которые приглашает его провести лето в семейном поместье. В Солтберне Оливер завоевывает расположение семьи, но не все так просто, как кажется на первый взгляд.