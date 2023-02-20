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Эмма Маки покинет сериал «Половое воспитание»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:58

Эмма Маки заявила на церемонии премии BAFTA, где она получила награду «Восходящая звезда», что покинет сериал «Половое воспитание». Ее слова передает Deadline.

«Пятый сезон? Я закончила съемки в четвертом на прошлой неделе! Не думаю, что буду в пятом сезоне. Я попрощалась с Мейв», — сказала актриса.

Помимо Маки, после четвертого сезона сериал покинет Шути Гатва, с которым она вместе снимается в фильме «Барби» Греты Гервиг. Следующей крупной ролью Гатвы станет 15-й доктор в шоу «Доктор Кто».

Изменения в актерском составе произошли и в четвертом сезоне «Полового воспитания». В нем не появятся такие актеры, как Ракхи Такрар, Таня Рейнолдс, Патришия Аллисон и Симона Эшли.

«Половое воспитание» дебютировало в 2019 году, его третий сезон вышел на Netflix осенью 2021-го. Дата релиза продолжения пока не сообщается.

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