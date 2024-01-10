Российский аналог «Википедии» «Рувики» полноценно заработает 15 января

О разработке «Рувики» в мае 2023 года рассказал заместитель думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Тогда это был уже третий проект, после «Руниверсалиса» и портала общества «Знание», который ставил целью заменить русскоязычную «Википедию». Такие проекты стали появляться после того как российские власти принялись обвинять «Википедию» в распространении фейков о военной операции в Украине.