Российский аналог «Википедии» «Рувики» полноценно заработает 15 января

Российский аналог «Википедии» «Рувики» запустят после бета-теста в полномасштабной версии 15 января. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу проекта.
Полная версия «Рувики» заработает с технологическими изменениями — появится персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказы статей, видео и подкасты.
По словам пресс-службы «Рувики», самыми читаемыми статьями на ресурсе за год стали «список умерших в 2023-м, эскалация арабо-израильского конфликта, льготы для участников СВО, список самых кассовых фильмов в России, военные действия в Украине, Большой театр, Москва, Украина, международная выставка-форум „Россия“, ХАМАС».
Согласно SimilarWeb, в октябре сайт «Рувики» просмотрели 217 тыс. раз, а к декабрю этот показатель упал до 157 тыс. Для сравнения, сайт русскоязычной «Википедии» в декабре посетили 130 млн раз.
О разработке «Рувики» в мае 2023 года рассказал заместитель думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Тогда это был уже третий проект, после «Руниверсалиса» и портала общества «Знание», который ставил целью заменить русскоязычную «Википедию». Такие проекты стали появляться после того как российские власти принялись обвинять «Википедию» в распространении фейков о военной операции в Украине.
Над «Рувики» работал один из администраторов русской «Википедии» Владимир Медейко, директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ», призванного помогать разделам «Википедии» на языках народов России.
«Рувики» основана на русскоязычной «Википедии» и практически полностью с ней совпадает, но при этом выполняет требования к информации со стороны российских властей. Сайт проекта в бета-версии заработал в июне 2023 года.
На «Рувики», согласно пресс-службе проекта, опубликовано 1 940 683 статьи на русском языке. Из них около 1,1 млн статей переведены на 20 языков народов России, в частности алтайский, башкирский, бурятский, вепсский, ингушский и калмыцкий.