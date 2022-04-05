Роскомнадзор обвинил «Википедию» в информационных атаках на россиян

Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры потребовал от «Википедии» удалить материалы с «недостоверной информацией» о российской «спецоперации» на Украине и действиях ВС РФ. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.

«Авторы размещенных на Википедии статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий», — заявил РКН.

В регуляторе считают, что «Википедия» стала «новой линией постоянных информационных атак на россиян».

Претензии у РКН возникли к статьям «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

Ранее РКН уже несколько раз предупреждал «Википедию» о возможной блокировке и составлении административного протокола за неудаление противоправной информации. На фоне сообщений о запрете онлайн-энциклопедии в России выросло скачивание ее интернет-архивов.