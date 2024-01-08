Съемки пятого сезона «Очень странных дел» стартовали

Netflix сообщил о начале съемок финального сезона «Очень странных дел». У продолжения сериала пока нет даты релиза.
Стриминг поделился фотографией, на которой исполнители ролей собрались вместе. На снимке можно увидеть Милли Бобби Браун, Дэвида Харбора, Вайнону Райдер, Гейтена Матараццо, Финна Вольфхарда, Ноа Шнаппа, Калеба МакЛоклина, Наталию Дайер, Джо Кири и других актеров.
Ожидается, что заключительные сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. В мае 2023-го работа над сценарием приостановилась из‑за забастовки сценаристов в Голливуде, но уже в конце сентября, после ее окончания, братья Даффер вернулись к работе.
В декабре стало известно, что создатель «Побега из Шоушенка», «Зеленой мили» и «Мглы» Фрэнк Дарабонт срежиссирует два эпизода в финальном сезоне «Очень странных дел». Ранее он снимал один эпизод сериала «Ходячие мертвецы» и несколько серий «Города гангстеров».