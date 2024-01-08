Съемки пятого сезона «Очень странных дел» стартовали

Ожидается, что заключительные сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. В мае 2023-го работа над сценарием приостановилась из‑за забастовки сценаристов в Голливуде, но уже в конце сентября, после ее окончания, братья Даффер вернулись к работе.