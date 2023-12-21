Фрэнк Дарабонт снимет два эпизода нового сезона «Очень странных дел»

Создатель «Побега из Шоушенка», «Зеленой мили» и «Мглы» Фрэнк Дарабонт срежиссирует два эпизода предстоящего пятого сезона «Очень странных дел». Об этом сообщил The World of Reel.
Последняя режиссерская работа Дарабонта «Мгла» вышла в 2007 году. С тех пор он снял только один эпизод «Ходячих мертвецов» и несколько серий «Города гангстеров», в основном работая сценаристом. В 2022 году постановщик сказал, что готов оставить режиссерское кресло навсегда.
Как бы то ни было, Дарабонт все же вернется к этой роли для предстоящего сезона популярного сайфай-хоррора. В нем будет восемь серий, которые станут для сериала последними. Точная дата премьеры пока неизвестна.
О возобновлении работы над пятой частью «Очень странных дел» стало известно в конце сентября — сразу после завершения 148-дневной забастовки Гильдии сценаристов США. Тогда создатели проекта опубликовали пост в аккаунте @strangerwriters в X, где выходят материалы, посвященные сценаристам сериала. «Мы вернулись», — говорится в посте.