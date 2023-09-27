«Мы вернулись»: сценаристы «Очень странных дел» возобновили работу над пятым сезоном

Пост в аккаунте @strangerwriters появился примерно в то же время, когда Гильдия сценаристов США (WGA) завершила свою 148-дневную забастовку. Гильдия достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США, поэтому писатели начинают возвращаться к приостановленной ранее работе над проектами.