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«Мы вернулись»: сценаристы «Очень странных дел» возобновили работу над пятым сезоном

Виктория Шанина
Сегодня в 14:07

Производство пятого, финального сезона драмы «Очень странные дела» братьев Даффер возобновилось. Об этом сообщается в аккаунте @strangerwriters в X (экс-Twitter), где уже несколько лет публикуются посты, посвященные сценаристам сериала.

«Мы вернулись», — говорится в посте сценаристов.

Пост в аккаунте @strangerwriters появился примерно в то же время, когда Гильдия сценаристов США (WGA) завершила свою 148-дневную забастовку. Гильдия достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США, поэтому писатели начинают возвращаться к приостановленной ранее работе над проектами.

Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы сообщили о приостановке работы над сериалом в мае, когда только началась забастовка WGA. Начиная с 2 мая, сценаристы профсоюза прекратили выполнение любых писательских обязанностей.

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