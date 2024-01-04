В Стамбуле самолет не смог взлететь из‑за сбежавшей у пассажирки кошки

В Стамбуле самолет Turkish Airlines прервал полет из‑за сбежавшей от хозяйки кошки в салоне, пишет местное новостное агентство DHA.
Рейс Стамбул — Афины готовился ко взлету, когда стюарды обнаружили в салоне прогуливающуюся кошку. Оказалось, что ее пронесла в салон хозяйка, женщина не стала оформлять документы и оповещать экипаж о четвероногом пассажире. Вместо этого она пронесла животное в ручной клади, а беглянка вызвала переполох в лайнере.
Из‑за инцидента самолету пришлось покинуть взлетно-посадочную полосу и вернуться в терминал. Пассажирку и ее питомицу высадили. Там же выяснилось, что женщина уже не в первый раз пытается провезти кошку втайне от авиакомпании, за это ее внесли в черный список и больше не будут обслуживать в Turkish Airlines.
Похожая история летом этого года случилась в московском Внуково. Там из переноски сбежал кот по кличке Котик. Его поиски заняли целую неделю, сотрудники аэропорта поймали его на летном поле.
Котик стал героем рейтинга самых популярных котов Рунета за прошедший год. В топ он вошел вместе с котом Пашей, прятавшимся в вентиляции «Эрмитажа», и спасателем Беляшом из Вологды, которого уволили за лишний вес.