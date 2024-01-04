В Стамбуле самолет не смог взлететь из‑за сбежавшей у пассажирки кошки

Из‑за инцидента самолету пришлось покинуть взлетно-посадочную полосу и вернуться в терминал. Пассажирку и ее питомицу высадили. Там же выяснилось, что женщина уже не в первый раз пытается провезти кошку втайне от авиакомпании, за это ее внесли в черный список и больше не будут обслуживать в Turkish Airlines.