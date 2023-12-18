Российский аналог «Евровидения» хотят провести в 2024 году

«[Конкурс] мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России», — сказал политик.