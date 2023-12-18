Российский аналог «Евровидения» хотят провести в 2024 году

Первое «Интервидение», отечественную версию международного музыкального конкурса «Евровидение», планируют провести в России уже в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ, сообщило РИА «Новости».
«[Конкурс] мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России», — сказал политик.
По словам Мишустина, для конкурса создадут постоянно действующий организационный комитет, выберут представителей национальных жюри и определят «правила творческого состязания». Премьер выразил надежду, что «Интервидение» станет «ярким и неординарным музыкальным праздником».
Идею создать российский аналог «Евровидения» озвучили в ноябре 2023 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Тогда гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что «в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний». «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — добавил медиаменеджер.