Леон Кемстач из «Слова пацана» выпустил кавер на хит Серова «Как быть»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48
Фото: Wink/ Start

Леон Кемстач — исполнитель главной роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» — выпустил полную версию кавера на песню Александра Серова «Как быть».

Отрывок песни в исполнении актера прозвучал в пятом эпизоде хитового сериала о молодежных группировках Казани. Персонаж Кемстача — Андрей — спел ее милиционеру Ире. Этот отрывок так понравился зрителям, что быстро завирусился в сети.

Полная версия песни записана совместно с композитором Игорем Крутым. «Я занимался музыкой в школе, но всерьез покорять сцену не думал никогда. Этот трек не про начало карьеры певца, а скорее мое желание сделать подарок поклонникам. Очень много было просьб о записи полной версии „Как быть“. И мне радостно, что у нас получилось их исполнить!» — рассказал Кемстач.

Крутой подчеркнул, что для него стало приятной неожиданностью обращение создателей сериала к его песне «Как быть». «Леон прекрасно сыграл в сериале и исполнил этот хит, начало положено серьезное», — отметил композитор.

В «Слове пацана» также звучит трек «Пыяла» дуэта «Аигел». В начале декабря песня заняла первые места в глобальном чарте Shazam, «ВКонтакте» и «Яндекс Музыки».

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