Леон Кемстач из «Слова пацана» выпустил кавер на хит Серова «Как быть»

Полная версия песни записана совместно с композитором Игорем Крутым. «Я занимался музыкой в школе, но всерьез покорять сцену не думал никогда. Этот трек не про начало карьеры певца, а скорее мое желание сделать подарок поклонникам. Очень много было просьб о записи полной версии „Как быть“. И мне радостно, что у нас получилось их исполнить!» — рассказал Кемстач.