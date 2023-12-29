В Московской области отказались от фейерверков в новогоднюю ночь

Власти Московской области отменили праздничные салюты, ранее проводившиеся в новогоднюю ночь. Об этом написал «Московский комсомолец» со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Воробьев объяснил такое решение тем, что в большинстве регионов России отказались от фейерверков. Кроме того, по словам губернатора, правоохранительные органы и без того будут работать в усиленном режиме на Новый год.
Глава Подмосковья отметил, что обеспечение правопорядка и газовой безопасности в данный момент находится на особом контроле региональных властей. Он также поблагодарил участников праздничных новогодних мероприятий.
Ранее от салютов на Новый год отказались в Москве. В мэрии столицы это решение объяснили продолжающейся военной операцией на территории Украины. Также фейерверк решили не устраивать на Дворцовой площади в Петербурге.