Власти Москвы отказались от фейерверков на Новый год

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:09
Фото: Jingda Chen/Unsplash

Мэрия Москвы решила отказаться от традиционных новогодних фейерверков. Об этом написал ТАСС.

Салюты отменили из‑за продолжающейся военной операции на территории Украины. «Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — заявили в мэрии.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал не устраивать фейерверков на Новый год. Он предложил Сергею Собянину сэкономить средства и отправить их на нужды фронта.

Гусев отметил, что многие регионы России уже отказались от масштабных праздничных мероприятий и салютов. «В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента», — пояснил политик.

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