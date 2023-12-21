Власти Москвы отказались от фейерверков на Новый год

Салюты отменили из‑за продолжающейся военной операции на территории Украины. «Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — заявили в мэрии.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал не устраивать фейерверков на Новый год. Он предложил Сергею Собянину сэкономить средства и отправить их на нужды фронта.
Гусев отметил, что многие регионы России уже отказались от масштабных праздничных мероприятий и салютов. «В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента», — пояснил политик.