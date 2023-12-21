Власти Москвы отказались от фейерверков на Новый год

Гусев отметил, что многие регионы России уже отказались от масштабных праздничных мероприятий и салютов. «В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента», — пояснил политик.