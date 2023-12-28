Власти Петербурга отменили новогодний салют на Дворцовой площади

Власти Петербурга отказались от организации салюта на Дворцовой площади в новогоднюю ночь. Об этом они сообщили в телеграм-канале городского комитета по культуре.
Там также рассказали о праздничной программе. Она начнется в 22.00 с мультимедийного шоу «Петербург. Было — стало — будет» на фасаде Главного штаба. В 23.00 на сцену Дворцовой площади выйдут кавер-группы.
В полночь петербуржцам предложат послушать новогодние обращения губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина. Праздничный концерт-марафон продлится до 4.00. В нем примут участие группы «На-На» и «Дискомафия».
«Как и до пандемии, в новогоднюю ночь будут работать еще две праздничные локации: площадка с фотозоной и аниматорами у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице», — рассказали городские власти.
Ранее фейерверки отменили в Москве. В мэрии столицы это решение объяснили продолжающейся военной операцией на территории Украины.