Запрет на фейерверки в Китае поставил граждан в тупик. Они не представляют лунный Новый год без них

Китайские законодатели выразили сомнения насчет реализации закона о предотвращении загрязнения воздуха и правил пожарной безопасности в Новый год по лунному календарю, сообщает Reuters. В стране под полный запрет попал запуск фейерверков, без которых китайцы не представляют празднования.
По официальным данным, в 2017 году фейерверки были запрещены в 444 городах. С тех пор в некоторых из них выделили определенное время года и определенные места, где использование пиротехники возможно. Однако в декабре 2023-го во многих округах распространили объявления о полном запрете фейерверков.
Местные блогеры в ответ заявили, что «имеют право на фейерверки», которые были изобретены в Китае более 2000 лет назад. Согласно фольклору, с их помощью люди отгоняли мифического зверя, который охотился на людей и домашний скот в канун лунного Нового года, также известного как Праздник весны.
Онлайн-опрос государственной газеты Beijing Youth Daily показал, что более 80% респондентов выступили в защиту фейерверков во время Праздника весны, самого важного праздника в китайском календаре. Некоторые также назвали запрет ироничным на фоне того, что ООН на прошлой неделе признала китайский Новый год официальным праздником, и этот шаг приветствовали китайские официальные лица.
Власти Москвы и Подмосковья решили отказаться от традиционных новогодних фейерверков из‑за продолжающейся военной операции на территории Украины — то же самое было и в прошлом году. В Петербурге новогоднего салюта на Дворцовой площади тоже не будет.