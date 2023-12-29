Запрет на фейерверки в Китае поставил граждан в тупик. Они не представляют лунный Новый год без них

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:39
Фото: Jade Lee/Unsplash

Китайские законодатели выразили сомнения насчет реализации закона о предотвращении загрязнения воздуха и правил пожарной безопасности в Новый год по лунному календарю, сообщает Reuters. В стране под полный запрет попал запуск фейерверков, без которых китайцы не представляют празднования.

По официальным данным, в 2017 году фейерверки были запрещены в 444 городах. С тех пор в некоторых из них выделили определенное время года и определенные места, где использование пиротехники возможно. Однако в декабре 2023-го во многих округах распространили объявления о полном запрете фейерверков.

Местные блогеры в ответ заявили, что «имеют право на фейерверки», которые были изобретены в Китае более 2000 лет назад. Согласно фольклору, с их помощью люди отгоняли мифического зверя, который охотился на людей и домашний скот в канун лунного Нового года, также известного как Праздник весны.

Онлайн-опрос государственной газеты Beijing Youth Daily показал, что более 80% респондентов выступили в защиту фейерверков во время Праздника весны, самого важного праздника в китайском календаре. Некоторые также назвали запрет ироничным на фоне того, что ООН на прошлой неделе признала китайский Новый год официальным праздником, и этот шаг приветствовали китайские официальные лица.

Власти Москвы и Подмосковья решили отказаться от традиционных новогодних фейерверков из‑за продолжающейся военной операции на территории Украины — то же самое было и в прошлом году. В Петербурге новогоднего салюта на Дворцовой площади тоже не будет.

Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+