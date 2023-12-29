Запрет на фейерверки в Китае поставил граждан в тупик. Они не представляют лунный Новый год без них

По официальным данным, в 2017 году фейерверки были запрещены в 444 городах. С тех пор в некоторых из них выделили определенное время года и определенные места, где использование пиротехники возможно. Однако в декабре 2023-го во многих округах распространили объявления о полном запрете фейерверков.