Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красная площадь будет закрыта для посещения с 6 вечера 31 декабря до 8 утра 1 января, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на столичную полицию. При этом ГУМ-каток будет работать по расписанию, уточнили в ведомстве.