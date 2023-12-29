Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Александр Голиков
Сегодня в 16:01
Фото: Alexey Fedotov/Unsplash

Красная площадь будет закрыта для посещения с 6 вечера 31 декабря до 8 утра 1 января, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на столичную полицию. При этом ГУМ-каток будет работать по расписанию, уточнили в ведомстве.

Таким же образом доступ на Красную площадь ограничивали в прошлом году. Тогда на новогоднюю ночь нельзя было попасть и на площадь Революции.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января городской транспорт в Москве будет бесплатным. В новогоднюю ночь будет работать метро, МЦК и 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлят до 3.00.

31 декабря синоптики обещают температуру чуть выше нуля, которая к ночи опустится до минусовой. По прогнозам, в новогоднюю ночь будет 5–10 градусов ниже нуля, днем 1 января — в пределах 4–9 градусов мороза, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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