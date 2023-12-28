В Москве в новогоднюю ночь городской транспорт будет бесплатным

Всю новогоднюю ночь — с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января — городской транспорт в Москве будет бесплатным. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В новогоднюю ночь будет работать метро, МЦК и 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлят до 3.00.
С 1 по 8 января парковка на улицах города будет бесплатной. Исключение составят парковки со шлагбаумами — там будет действовать обычный тариф.
На Рождество метро и МЦК будут работать до 2.00, МЦД — до 3.00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев (из 700) — до 3.30, 16 маршрутов — всю ночь.
Днем 31 декабря синоптики обещают температуру чуть выше нуля, которая к ночи опустится до минусовой. По прогнозам, в новогоднюю ночь будет 5–10 градусов ниже нуля, днем 1 января — в пределах 4–9 градусов мороза, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.