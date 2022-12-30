Вход на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь

С 18.00 31 декабря до 7 утра 1 января пройти на Красную площадь не получится. Об этом ТАСС рассказали в московском Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
Для граждан также ограничат вход на площадь Революции и Манежную площадь. На Тверской и других центральных улицах никаких ограничений ни для машин, ни для пешеходов не будет.
Ранее в мэрии отметили, что всю новогоднюю ночь метро, МЦК и наземный общественный транспорт будут работать бесплатно — с 20.00 31 декабря до 6 утра 1 января.
Там предупредили, что если доступ на Красную площадь решат ограничить, то 31 декабря с 22.00 будут закрыты выходы 5, 6, 7 станции метро «Охотный Ряд».