В России завершился осенний призыв. На срочную службу призвали 130 тыс. человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:16
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

В России завершился осенний призыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

На срочную службу были призваны 130 тыс. человек. Из них 530 были направлены в научные и научно-производственные подразделения, 200 — в спортивные роты, заявили в министерстве.

Осенний призыв начался 1 октября. На него действовал новый закон, увеличивающий штраф за неявку по повестке с 3000 рублей до 30 000.

С 1 января в России призывной возраст вырастет до 30 лет. Россияне, которым 27 лет исполняется в 2023 году, не попадут под призыв в 2024-м, они станут военнообязанными запаса, заявлял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Нижняя граница призывного возраста останется на прежнем уровне — 18 лет, от ее повышения до 21 года отказались, потому что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», говорил Картаполов.

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