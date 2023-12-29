В России завершился осенний призыв. На срочную службу призвали 130 тыс. человек

На срочную службу были призваны 130 тыс. человек. Из них 530 были направлены в научные и научно-производственные подразделения, 200 — в спортивные роты, заявили в министерстве.
Осенний призыв начался 1 октября. На него действовал новый закон, увеличивающий штраф за неявку по повестке с 3000 рублей до 30 000.
С 1 января в России призывной возраст вырастет до 30 лет. Россияне, которым 27 лет исполняется в 2023 году, не попадут под призыв в 2024-м, они станут военнообязанными запаса, заявлял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Нижняя граница призывного возраста останется на прежнем уровне — 18 лет, от ее повышения до 21 года отказались, потому что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», говорил Картаполов.
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