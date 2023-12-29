В России завершился осенний призыв. На срочную службу призвали 130 тыс. человек

С 1 января в России призывной возраст вырастет до 30 лет. Россияне, которым 27 лет исполняется в 2023 году, не попадут под призыв в 2024-м, они станут военнообязанными запаса, заявлял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.