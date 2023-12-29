Дело против блогерки Лерчек закрыто

Александр Голиков
Сегодня в 12:41
Фото: из соцсетей Лерчек

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против блогерки Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката Чекалиной Константина Третьякова.

«Это продолжение нашей конструктивной позиции», — сказал юрист. Недостающие 296 млн рублей Валерия и ее муж Артем выплатили налоговой инспекции в ноябре.

«Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 млн рублей (из ранее уплаченных 311 млн часть ушла на оплату текущих налогов). Всего по решению ФНС уплачено 500 млн [рублей], в эту сумму входят недоимка, пени, штраф», — рассказал адвокат.

Уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей в отношении пары блогеров возбудили в марте 2023 года. По данным следствия, блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов.

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