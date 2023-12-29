Снайдер считает адаптацию комиксов «тупиком»

По мнению режиссера, студии не могут позволить себе рассказывать самодостаточные супергеройские истории. В отличие от большинства предыдущих проектов Снайдера его новая «Мятежная Луна» — это не адаптация чужой работы, а это собственный проект по своей задумке. Это может помочь победить усталость от комиксов, хотя есть и проблемы: у «Мятежной Луны» заранее нет базы фанатов, как у «Хранителей» и «Человека из стали».