Снайдер считает адаптацию комиксов «тупиком»

Режиссер «Мятежной Луны» и «Лиги справедливости» Зак Снайдер тоже устал от адаптации комиксов про супергероев. Своим мнением он поделился в интервью изданию The Atlantic.
«У меня такая же усталость. <…> Никто не думает, что готов пойти на одноразовый фильм о супергерое», — сказал Снайдер. По его словам, экранизации комиксов — это «тупик».
По мнению режиссера, студии не могут позволить себе рассказывать самодостаточные супергеройские истории. В отличие от большинства предыдущих проектов Снайдера его новая «Мятежная Луна» — это не адаптация чужой работы, а это собственный проект по своей задумке. Это может помочь победить усталость от комиксов, хотя есть и проблемы: у «Мятежной Луны» заранее нет базы фанатов, как у «Хранителей» и «Человека из стали».
«Мятежная Луна» очень не понравилась критикам, зато зрители Netflix ее активно смотрят — за чуть более чем трое суток фильм собрал 23,9 млн просмотров и возглавил топ самых популярных англоязычных релизов на стриминге. Инсайдеры говорят, что результаты второй недели будут показательнее, несмотря на уверенный старт ленты.
По мнению Василия Говердовского, картина Снайдера не так плоха, как о ней пишут, но ей срочно нужен «Снайдеркат». «Первая часть „Мятежной Луны“ вышла кривоватой, но обаятельной фантастикой в духе историй со страниц журнала Heavy Metal, „Семи самураев“ и одной саги из далекой-далекой галактики», — написал обозреватель в рецензии «Афиши Daily».