«Мятежная Луна» Снайдера не понравилась критикам, но угодила зрителям Netflix

Как отмечает THR, для зарождающейся оригинальной франшизы, в которой нет больших звезд, такие цифры на старте — большой успех, во многом обеспеченный брендом режиссера Снайдера («Человек из стали», «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости»). «У нас самые преданные и верные поклонники по всему миру, о которых только может мечтать любой режиссер, и видеть, как они постоянно поддерживают нас, чрезвычайно полезно», — прокомментировал постановщик успех своей работы.