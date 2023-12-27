«Мятежная Луна» Снайдера не понравилась критикам, но угодила зрителям Netflix

«Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» дебютировала на Netflix с хорошим результатом — 23,9 млн просмотров за чуть более трех суток, сообщает The Hollywood Reporter. Фантастический фильм Зака Снайдера возглавил топ самых популярных англоязычных релизов на стриминге.
Как отмечает THR, для зарождающейся оригинальной франшизы, в которой нет больших звезд, такие цифры на старте — большой успех, во многом обеспеченный брендом режиссера Снайдера («Человек из стали», «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости»). «У нас самые преданные и верные поклонники по всему миру, о которых только может мечтать любой режиссер, и видеть, как они постоянно поддерживают нас, чрезвычайно полезно», — прокомментировал постановщик успех своей работы.
Второй по популярности релиз на Netflix — фантастическая драма «Оставь мир позади» с Джулией Робертс, Итаном Хоуком и Махершалой Али в главных ролях. Спродюсированный семьей Обама фильм за первую неделю собрал только 19,7 млн просмотров, а за все время — 41,7 млн.
Инсайдеры отметили, что, несмотря на уверенный старт «Мятежной Луны» в уик-энд, более показательными будут результаты второй недели. По их словам, именно тогда запускается сарафанное радио, и пока неясно, сможет ли научная фантастика Снайдера за неделю догнать количество просмотров «Оставь мир позади».
Критики разгромили «Мятежную луну», но, по мнению Василия Говердовского, зазря. Картина Снайдера не так плоха, как о ней пишут, но ей срочно нужен «Снайдеркат», считает обозреватель. «Первая часть „Мятежной Луны“ вышла кривоватой, но обаятельной фантастикой в духе историй со страниц журнала Heavy Metal, „Семи самураев“ и одной саги из далекой-далекой галактики», — написал он в рецензии «Афиши Daily».