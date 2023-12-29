Кристофер Нолан оценил влияние Зака Снайдера на научно-фантастические фильмы о супергероях

Кристофер Нолан похвалил Зака Снайдера и оценил его влияние на индустрию в интервью изданию The Atlantic.
«Сегодня нет ни одного фантастического фильма о супергероях, в котором я не увидел бы отпечатка Зака. Когда вы смотрите его фильмы, вы видите и ощущаете его любовь к потенциалу кинематографа. Он понимает, что кинематограф может быть необычным, реалистичным и волнующим вас одновременно», — сказал режиссер.
Нолан прокомментировал творчество коллеги на фоне выхода «Мятежной Луны». Постановщик также высоко оценил «Хранителей» 2009 года. По его словам, он «всегда считал, что „Хранители“ опередили свое время».
Фильм Снайдера «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» вышел 15 декабря и был разгромлен критиками. На Rotten Tomatoes картина получила рейтинг 24% при 42 отзывах, а на Metacritic — 32 балла из 100 от 18 изданий. Лента стала одной из самых низкооцененных работ режиссера — на одном уровне с «Запрещенным приемом».