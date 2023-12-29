Кристофер Нолан оценил влияние Зака Снайдера на научно-фантастические фильмы о супергероях

«Сегодня нет ни одного фантастического фильма о супергероях, в котором я не увидел бы отпечатка Зака. Когда вы смотрите его фильмы, вы видите и ощущаете его любовь к потенциалу кинематографа. Он понимает, что кинематограф может быть необычным, реалистичным и волнующим вас одновременно», — сказал режиссер.