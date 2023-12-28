Первый канал переименовал фильм «Свингеры» в «Новогоднее приключение»

Первый канал переименовал в эфирной сетке фильм «Свингеры» в «Новогоднее приключение». На это обратил внимание телеграм-канал «Продюсер от б-га».
Подвергнется ли цензуре сюжет, неизвестно. Лента с Дмитрием Нагиевым и Наталией Рудовой выйдет в эфир 1 января.
Сюжет фильма рассказывает о бизнесмене Игоре, который ищет острых ощущений, а также о его девушке, жаждущей вывести отношения на новый уровень. В то же время в обычной семье Ирина жаждет снова разжечь страсть в своем муже. Всех их вместе случайно сводит приложение для обмена партнерами.
Ранее СТС удалил три эпизода сериала «Не родись красивой». В них главный герой Андрей Жданов перевоплощается в травести-образ и отправляется в гей-клуб из‑за проигранного спора дизайнеру Милко.
Соответствующие новости стали появляться все чаще, после того как 30 ноября Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Заседание проходило в закрытом режиме, в зал суда пустили только представителей Минюста.