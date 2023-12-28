Первый канал переименовал фильм «Свингеры» в «Новогоднее приключение»

Сюжет фильма рассказывает о бизнесмене Игоре, который ищет острых ощущений, а также о его девушке, жаждущей вывести отношения на новый уровень. В то же время в обычной семье Ирина жаждет снова разжечь страсть в своем муже. Всех их вместе случайно сводит приложение для обмена партнерами.