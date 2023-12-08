СТС удалил три эпизода «Не родись красивой». В них один из персонажей посещает гей-клуб

СТС удалил три эпизода сериала «Не родись красивой». На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».
С сайта телеканала пропали серии с 40 по 42. В них главный герой Андрей Жданов перевоплощается в травести-образ и отправляется в гей-клуб из‑за проигранного спора дизайнеру Милко. «Осторожно, новости» подчеркивают, что при этом пропавшие эпизоды можно найти на ютубе и других сайтах.
На появившуюся новость активно стали реагировать в соцсетях. Многие задумались, а что же будет с песней Бориса Моисеева «Голубая луна». Один из исполнителей композиции Алексей Глызин ответил «Подъему», что эта сфера требует тонкого подхода.
«Она не имеет никакого отношения к голубизне. Это надо искать в других местах. У нас, как всегда, все топорно делается, если уничтожать, то все. Здесь надо избирательно к этому подходить. Вот есть песня „Катится, катится голубой вагон“ — это тоже надо уничтожить, это тоже педерастия? Там голубой вагон упоминается. И что дальше? Понимаете, какой маразм происходит», — сказал он.
30 ноября Верховный суд признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Заседание проходило в закрытом режиме, в зал суда пустили только представителей Минюста.