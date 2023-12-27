Минюст признал нежелательным проект Ильи Красильщика «Служба поддержки»

Министерство юстиции включило в список нежелательных организаций Helpdesk Media Foundation, юрлицо проекта Ильи Красильщика «Служба поддержки». Об этом говорится в обновленном перечне.
Латвийский медиапроект бывшего главного редактора «Афиши» и руководителя «Яндекс Лавки» публикует истории людей во время специальной военной операции на территории Украины, а также организует консультации беженцев из Украины и эмигрантов из России и Беларуси.
Кроме этого, в список была включена британская организация «Настоящая Россия», основанная экономистом Сергеем Гуриевым, писателем Борисом Акуниным* и актером Михаилом Барышниковым. Представители учреждения заявляют, что «объединяют всех людей русской культуры, выступающих против преступной военной агрессии».
Третьей новой организацией в списке стал американский проект Global Investigative Journalism Network, поддерживающий журналистов-расследователей. С ним связаны 244 НКО в 90 странах мира, которые обмениваются опытом, контактами и передовыми технологиями.
Комментируя признание нежелательной организацией, Илья Красильщик назвал соответствующий закон одной из самых эффективных репрессивных мер, ведь каждый, кто репостит или донатит его медиа либо работает с ним, находится под угрозой уголовного преследования.
«Самое простое, что можно сделать в такой ситуации, — закрыться. Не дождетесь. Вы нас не закроете. Если вы [читатели] в России или собираетесь туда ездить, будьте осторожны с расшариванием наших материалов и выражением публичной поддержки. Лучше этого не делать», — отметил руководитель издания. Он также анонсировал отключение способов перевода денег из России его медиа.
В июне этого года Илья Красильщик в России заочно приговорен к 8 годам лишения свободы по делу о фейках про российскую армию за пост о событиях в Буче. Сайт «Службы поддержки» был заблокирован в России в октябре 2022 года по требованию Генпрокуратуры.
* Сергей Гуриев, Борис Акунин и их организация «Настоящая Россия» признаны Минюстом иностранными агентами.