Минюст признал нежелательным проект Ильи Красильщика «Служба поддержки»

«Самое простое, что можно сделать в такой ситуации, — закрыться. Не дождетесь. Вы нас не закроете. Если вы [читатели] в России или собираетесь туда ездить, будьте осторожны с расшариванием наших материалов и выражением публичной поддержки. Лучше этого не делать», — отметил руководитель издания. Он также анонсировал отключение способов перевода денег из России его медиа.