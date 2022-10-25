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Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Служба поддержки» Ильи Красильщика
Юлия Онодэра
Вчера в 22:15

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «Служба поддержки», запущенного медиаменеджером Ильей Красильщиком. На это обратил внимание телеграм-канал Roskomsvoboda.

Сайт helpdesk.media появился в реестре запрещенных ресурсов. В чем причина блокировки, неизвестно. Инициатором запрета портала выступила Генпрокуратура.

«Службу поддержки» запустили в мае 2022 года. Этот сервис призван помогать людям, которые якобы пострадали от действий властей России, рассказывал ранее Красильщик.

«Сервис объединяет в себе бота, куда можно обратиться с вопросом или просьбой о помощи, анонимный чат взаимоподдержки и медиа о важных вещах, происходящих в современной России и мире», — описали проект в Roskomsvoboda.

В июле экс-главреда «Афиши», бывшего издателя «Медузы»* и экс-гендиректора «Яндекс Лавки» Илью Красильщика объявили в розыск — вероятно, в связи с возбужденным в его отношении уголовным делом о фейках про ВС РФ.

Поводом, по данным СМИ, стал пост Красильщика в инстаграме** от 3 апреля, где он написал о событиях в Буче. Baza пишет, что медиаменеджеру грозит первая часть статьи 207.3 УК, максимальное наказание по которой — три года лишения свободы.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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