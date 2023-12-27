Дуэйн Джонсон поздравил поклонников с Рождеством, спародировав свой образ из 90-х

Джонсон поделился историей создания фотографии в 2015 году на ток-шоу Грэма Нортона. «Самое смешное, что это не шутка. Я так и вышел из дома. Тогда мне казалась, что я икона стиля», — рассказал актер. «Что еще хуже — я положил салфетку под локоть, чтоб не запачкать водолазку», — добавил он.