Дуэйн Джонсон поздравил поклонников с Рождеством, спародировав свой образ из 90-х

Дуэйн Скала Джонсон, известный по ролям во франшизе «Форсаж», а также в фильмах «Черный Адам», «Полтора шпиона» и других картинах, решил поднять настроение своим поклонникам на Рождество, поздравив их в своем образе с популярного фото 1996 года. Видео он опубликовал в своем инстаграме*.
Он оделся в черную водолазку и синие джинсы, повторив свой наряд со снимка 27-летней давности. На актере также была золотая цепь, поясная сумка и часы. Образ Джонсон дополнил париком с той же прической, что была у него на момент съемки фотографии.
В таком виде он исполнил популярную рождественскую песню «The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)», прогуливаясь по своему дому. «Счастливого Рождества от вашего друга из 90-х», — написал актер под видео.
Джонсон поделился историей создания фотографии в 2015 году на ток-шоу Грэма Нортона. «Самое смешное, что это не шутка. Я так и вышел из дома. Тогда мне казалась, что я икона стиля», — рассказал актер. «Что еще хуже — я положил салфетку под локоть, чтоб не запачкать водолазку», — добавил он.
В ноябре 2024-го выйдет один из новых фильмов с участием Скалы — комедийный боевик «Красный». В картине также сыграют Крис Эванс («Достать ножи», «Мстители»), Люси Лю («Ангелы Чарли», «Убить Билла») и Дж.-К.Симмонс («Одержимость», «Человек-паук»). Сам Джонсон получит за участие в ленте самый большой гонорар в истории — 50 млн долларов.
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