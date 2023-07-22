Дуэйн Джонсон получит самый большой гонорар в истории за съемки фильме

Дуэйн Джонсон получил самый большой в истории гонорар за роль в фильме «Red One», сообщает Puck. Актер заработает рекордные 50 млн долларов.
До этого рекордсменами были Роберт Дауни — младший с 40 млн долларов за «Первого мстителя: Противостояние», следом шел Уилл Смит, получивший столько же за «Короля Ричарда».
Комедийный боевик «Red One» по мотивам рассказа президента по производству Seven Bucks Productions Хирама Гарсии, права на который приобрел Amazon Studios, снимает Джейк Кэздан. В картине, помимо Джонсона, появятся Крис Эванс, Джей Кей Симмонс, Люси Лью и Ник Кролл.
Сюжет «Red One» держится в секрете, но известно, что Джонсон сыграет командира Каллума Дрифта. Дата премьеры не раскрывается.