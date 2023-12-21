Фильм «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом выйдет 15 ноября 2024 года

В июле стало известно, что Дуэйн Джонсон получит за съемки в «Красном» самый большой гонорар в истории — 50 млн долларов. До этого самые большие деньги за работу в фильме получали Роберт Дауни-мл., заработавший 40 млн долларов за роль в «Первом мстителе: Противостоянии», и Уилл Смит, получивший столько же за «Короля Ричарда».