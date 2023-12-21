Фильм «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом выйдет 15 ноября 2024 года

Комедийный боевик «Красный» получил дату премьеры. Лента появится на стриминговом сервисе Amazon Prime 15 ноября 2024 года. Об этом сообщил Deadline.
В актерский состав фильма вошли Дуэйн Джонсон («Царь скорпионов», «Красное уведомление»), Крис Эванс («Достать ножи», «Мстители»), Люси Лю («Ангелы Чарли», «Убить Билла») и Дж.-К.Симмонс («Одержимость», «Человек-паук»).
Режиссером проекта выступил Джейк Кэздан, создатель комедий «Очень плохая училка» и «Джуманджи: Новый уровень». Сценарий для картины написал Крис Морган, работавший над фильмами «Сотовый» и «47 ронинов».
Действие предстоящей ленты, основанное на идее президента Seven Bucks Хирама Гарсия, развернется по всему миру. По словам создателей картины, она представит совершенно новую вселенную, которая откроет свежие возможности рождественского кино.
В июле стало известно, что Дуэйн Джонсон получит за съемки в «Красном» самый большой гонорар в истории — 50 млн долларов. До этого самые большие деньги за работу в фильме получали Роберт Дауни-мл., заработавший 40 млн долларов за роль в «Первом мстителе: Противостоянии», и Уилл Смит, получивший столько же за «Короля Ричарда».