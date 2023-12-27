Песня «All I Want for Christmas is You» набрала 23 млн прослушиваний в Рождество

В 2022 году соавтор текстов и один из продюсеров Кэри Уолтер Афанасьефф выразил сомнение в том, что «All I Want for Christmas Is You» певица сочинила в детстве, о чем она утверждала в интервью. По словам Афанасьеффа, артистка не знает аккордов и музыкальной теории, а без этого невозможно написать сложную аккордовую песню на клавиатуре Casio, будучи ребенком.