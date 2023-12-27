Песня «All I Want for Christmas is You» набрала 23 млн прослушиваний в Рождество

Трек Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» поставил рекорд по количеству прослушиваний за день. На Рождество песню воспроизвели 23 млн раз. Такую статистику привело издание Digital Music News со ссылкой на отчет TMZ.
В этом году рождественская песня Кэри установила еще один рекорд, 17 недель продержавшись на первом месте глобального чарта Billboard.
На втором месте по прослушиваниям в Spotify на Рождество — песня группы Wham! «Last Christmas». По данным Chartmetric, в этот день трек Джорджа Майкла поставили 21,95 млн раз.
Всего на данный момент у «All I Want for Christmas Is You» 1,78 млрд прослушиваний в Spotify — заметно больше, чем у рождественских песен певицы, среди которых «Christmas (Baby, Please Come Home)» с 289,83 млн воспроизведений, а также «O Holy Night» (128,24 млн).
Это уже не первый раз, когда знаменитая композиция Мэрайи Кэри ставит рекорд по прослушиваниям на Рождество. В прошлом году на 24 декабря трек послушали 21,337 млн раз.
«All I Want for Christmas Is You» вышла в 1994 году на четвертом студийном альбоме Кэри «Merry Christmas». Песня неоднократно занимала первые места в Billboard Hot 100 — впервые в 2019-м.
В 2022 году соавтор текстов и один из продюсеров Кэри Уолтер Афанасьефф выразил сомнение в том, что «All I Want for Christmas Is You» певица сочинила в детстве, о чем она утверждала в интервью. По словам Афанасьеффа, артистка не знает аккордов и музыкальной теории, а без этого невозможно написать сложную аккордовую песню на клавиатуре Casio, будучи ребенком.