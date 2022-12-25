Соавтор «All I Want For Christmas Is You» сомневается, что Мэрайя Кэри придумала песню в детстве

По его словам, «All I Want For Christmas Is You» была придумана в один из летних дней в доме, который Афанасьефф снимал вместе с Кэри, где стояло пианино. «Я начал играть буги-вуги, что‑то вроде рока. Мэрайя вмешалась и начала петь „На Рождество мне многого не нужно“. А дальше начался музыкальный пинг-понг — мы будто отбивали друг другу мячи», — рассказал он.