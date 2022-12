Соавтор «All I Want For Christmas Is You» сомневается, что Мэрайя Кэри придумала песню в детстве

Соавтор текстов и один из продюсеров Мэрайи Кэри Уолтер Афанасьефф поставил под сомнение версию о том, что «All I Want For Christmas Is You» певица сочинила в детстве. Своей версией создания популярного трека он поделился в подкасте Hot Takes & Deep Dives.