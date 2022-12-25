Соавтор «All I Want For Christmas Is You» сомневается, что Мэрайя Кэри придумала песню в детстве

Соавтор текстов и один из продюсеров Мэрайи Кэри Уолтер Афанасьефф поставил под сомнение версию о том, что «All I Want For Christmas Is You» певица сочинила в детстве. Своей версией создания популярного трека он поделился в подкасте Hot Takes & Deep Dives.
В интервью 2017 года Кэри рассказала, что «All I Want For Christmas Is You» она «написала в детстве на своей маленькой клавиатуре Casio».
Афанасьефф назвал эту историю выдумкой, ведь Кэри даже не играет на клавишных или фортепиано. «Она не понимает музыку, не знает смены аккордов, теории музыки и всякого такого. Она не знает, что такое уменьшенное трезвучие, малый минорный септаккорд, большой мажорный септаккорд», — сказал он.
Не зная всего этого невозможно написать пальцами сложную аккордовую песню на клавиатуре Casio, будучи ребенком, считает Афанасьефф. «Это такая вот небылица», — уверен продюсер.
По его словам, «All I Want For Christmas Is You» была придумана в один из летних дней в доме, который Афанасьефф снимал вместе с Кэри, где стояло пианино. «Я начал играть буги-вуги, что‑то вроде рока. Мэрайя вмешалась и начала петь „На Рождество мне многого не нужно“. А дальше начался музыкальный пинг-понг — мы будто отбивали друг другу мячи», — рассказал он.
«All I Want For Christmas Is You» вышел в 1994 году на четвертом студийном альбоме артистки «Merry Christmas». Четвертый декабрь подряд песня занимает первое место в чарте Billboard Hot 100.