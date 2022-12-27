Песня «All I Want for Christmas Is You» установила рекорд в Spotify

Ранее соавтор текстов и один из продюсеров Кэри Уолтер Афанасьефф поставил под сомнение версию о том, что «All I Want for Christmas Is You» певица сочинила в детстве. Он утверждает, что артистка не знает смены аккордов, теории музыки и всякого такого, а без этого невозможно написать пальцами сложную аккордовую песню на клавиатуре Casio, будучи ребенком.