Песня «All I Want for Christmas Is You» установила рекорд в Spotify

24 декабря рождественская песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» установила рекорд по прослушиваниям в Spotify. Об этом сообщает Vulture.
За сутки композицию прослушали 21,337 млн раз. Предыдущий рекорд принадлежал песне «Easy on Me» певицы Адель с 19,747 млн однодневных прослушиваний.
«All I Want for Christmas Is You» вышла в 1994 году на четвертом студийном альбоме Кэри «Merry Christmas». Песня неоднократно занимала первые места в Billboard Hot 100 — впервые в 2019-м. «All I Want for Christmas Is You» лидирует в чарте уже четвертый декабрь подряд.
Ранее соавтор текстов и один из продюсеров Кэри Уолтер Афанасьефф поставил под сомнение версию о том, что «All I Want for Christmas Is You» певица сочинила в детстве. Он утверждает, что артистка не знает смены аккордов, теории музыки и всякого такого, а без этого невозможно написать пальцами сложную аккордовую песню на клавиатуре Casio, будучи ребенком.