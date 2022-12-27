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Песня «All I Want for Christmas Is You» установила рекорд в Spotify

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:08

24 декабря рождественская песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» установила рекорд по прослушиваниям в Spotify. Об этом сообщает Vulture.

За сутки композицию прослушали 21,337 млн раз. Предыдущий рекорд принадлежал песне «Easy on Me» певицы Адель с 19,747 млн однодневных прослушиваний.

«All I Want for Christmas Is You» вышла в 1994 году на четвертом студийном альбоме Кэри «Merry Christmas». Песня неоднократно занимала первые места в Billboard Hot 100 — впервые в 2019-м. «All I Want for Christmas Is You» лидирует в чарте уже четвертый декабрь подряд.

Ранее соавтор текстов и один из продюсеров Кэри Уолтер Афанасьефф поставил под сомнение версию о том, что «All I Want for Christmas Is You» певица сочинила в детстве. Он утверждает, что артистка не знает смены аккордов, теории музыки и всякого такого, а без этого невозможно написать пальцами сложную аккордовую песню на клавиатуре Casio, будучи ребенком.

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Мэрайя КэриАдель
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