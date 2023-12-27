Опрос: оливье остается главным блюдом новогоднего стола

Ранее Центр стратегических разработок выяснил, что за год стоимость оливье с вареной колбасой выросла на 8,7% — до 204 рублей 83 копеек. Эксперты связали это с подорожанием яиц более чем на 40%. Оливье с деликатесной рыбой подорожал меньше — на 3,7%, до 599 рублей.