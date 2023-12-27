Опрос: оливье остается главным блюдом новогоднего стола

Оливье остается самым популярным новогодним блюдом у россиян — его в качестве главы праздничного стола назвали 39% респондентов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный Россельхозбанком.
На втором месте по популярности селедка под шубой, которая набрала 33% голосов. Кроме холодных закусок, неотъемлемой частью празднования 14% назвали горячие блюда — например, запеченное мясо или птицу.
Бутербродам с рыбой или икрой отдают предпочтение 11% респондентов. Есть и те, кто затруднился назвать главное новогоднее блюдо, таких 3%.
В опросе приняли участие 1000 человек из всех регионов России в возрасте от 21 года.
Ранее Центр стратегических разработок выяснил, что за год стоимость оливье с вареной колбасой выросла на 8,7% — до 204 рублей 83 копеек. Эксперты связали это с подорожанием яиц более чем на 40%. Оливье с деликатесной рыбой подорожал меньше — на 3,7%, до 599 рублей.