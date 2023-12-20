Оливье с колбасой подорожал сильнее остальных вариаций новогоднего блюда

Индекс стоимости салата оливье с вареной колбасой за год вырос на 8,7%, до 204 рублей 83 копеек. Дешевле всего салат обойдется в Мордовии (около 161 рубля), а дороже — на Чукотке (около 478), следует из исследования Центра стратегических разработок (ЦСР).
Рост стоимости оливье с колбасой объяснили подорожанием яиц более чем на 40%, было спрогнозировано сохранение этого ценового уровня до старого Нового года. Стоимость салата с грибами выросла на 5,6%, до 165 рублей.
Оливье с деликатесной рыбой по итогам года подорожал меньше всех — на 3,7%, до 599 рублей. В ЦСР связали низкие показатели с рекордным с 2018 года уловом лосося. Дешевле всего продукты для оливье с рыбой будут стоить в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Приморье.
ЦСР взял за основу данные Росстата. При составлении статистики там опирались на «рациональное потребление, а не объедание и изготовление тазиками», поэтому исследователи пришли к выводу, что для среднестатистической семьи из 3–4 человек на новогоднем столе достаточно порции около 200 грамм на человека.
В прошлом году подсчеты проводил Росстат. Стоимость ингредиентов оливье в 2022-м выросла в среднем по стране на 8,53%.