Оливье с колбасой подорожал сильнее остальных вариаций новогоднего блюда

Оливье с деликатесной рыбой по итогам года подорожал меньше всех — на 3,7%, до 599 рублей. В ЦСР связали низкие показатели с рекордным с 2018 года уловом лосося. Дешевле всего продукты для оливье с рыбой будут стоить в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Приморье.