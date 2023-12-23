Обойдемся без оливье: 5 небанальных рецептов для новогоднего стола (и первых дней года)

Виральный рецепт к Новому году от ИКЕА легко повторить дома — пирамиду из фрикаделек можно закрепить зубочистками или просто сложить в глубоком блюде, чтобы мясные шарики не распадались. А картофель и овощи можно приготовить любым привычным способом — запечь, отварить или поджарить. Получится очень уютное, домашнее и яркое блюдо.