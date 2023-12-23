Обойдемся без оливье: 5 небанальных рецептов для новогоднего стола (и первых дней года)

Cалат с апельсинами и бурратой
Красные апельсины — 8 шт.
Свекла — 600 г
Буррата — 3 шт.
Красный лук — 1 шт.
Оливковое масло — 20 мл
Перец — щепотка
Мед — 2 ст. л.
Бальзамический уксус — 2 ч. л.
Мята — 3 веточки
Соль — по вкусу
Красные апельсины — 8 шт.
Свекла — 600 г
Буррата — 3 шт.
Красный лук — 1 шт.
Оливковое масло — 20 мл
Перец — щепотка
Мед — 2 ст. л.
Бальзамический уксус — 2 ч. л.
Мята — 3 веточки
Соль — по вкусу
Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте в нее свеклу — чистить ее необязательно. Запекайте 40–45 минут.
Снимите цедру с двух красных апельсинов и добавьте ее в большую миску. Потом снимите кожуру уже со всех восеми и нарежьте их аккуратными кружками или небольшими дольками.
Красный лук нарежьте кольцами.
Оливковое масло смешайте с апельсиновой цедрой, медом и уксусом — по желанию приправьте специями.
Готовую свеклу нарежьте небольшими кусочками и заправьте соусом на основе оливкового масла.
Аккуратно разместите на тарелке апельсины и дольки свеклы, сверху полейте остатками соуса. Затем выложите кольца лука, веточки мяты и буррату, приправьте хлопьями чили.
Мусс из тунца на тостах
Консервированный тунец — 1 шт.
Яйца — 5 шт.
Багет — 1 шт.
Фета — 2 ст. л.
Оливки — 5 шт.
Кунжутный соус — 1 ч. л.
Шрирача — по вкусу
Специи — по вкусу
Тунец тщательно отожмите от сока и переложите в чашу блендера. Туда же добавьте фету, оливки без косточек, шрирачу, кунжутный соус и любимые специи по вкусу.
Яйца отварите вкрутую. Одно мелко порубите и закиньте в блендер. Остальные остудите в холодной воде и отложите в сторону.
Взбейте в блендере тунец с яйцом и остальными ингредиентами до однородной текстуры.
Теперь очистите яйца, нарежьте их половинками. Выложите яйца на ломтики багета, поверх — намазку из тунца. По желанию украсьте сверху красной икрой, каперсами и хлопьями чили. Другой вариант сборки — подавать тунцовую намазку прямо на половинках яиц, без хлеба. Или даже без хлеба и яиц — с крекерами или палочками гриссини.
Такую намазку можно приготовить заранее, а хранить в холодильнике три-четыре дня.
Пирамида из фрикаделек с картофелем и брюссельской капустой
Виральный рецепт к Новому году от ИКЕА легко повторить дома — пирамиду из фрикаделек можно закрепить зубочистками или просто сложить в глубоком блюде, чтобы мясные шарики не распадались. А картофель и овощи можно приготовить любым привычным способом — запечь, отварить или поджарить. Получится очень уютное, домашнее и яркое блюдо.
Фрикадельки — 2 упаковки (примерно 500 г)
Картофель — 1 кг
Брюссельская капуста — 500 г
Морковь — 300 г
Оливковое масло — 2 ч. л.
Брусничный соус/джем — 1 банка
Фрикадельки готовьте согласно инструкции — на сковороде или в духовке. Самые похожие на икеевские ищите в «Мираторге» — на них будет пометка «шведские».
Параллельно запеките в духовке очищенный картофель, морковь и брюссельскую капусту — на это уйдет 45–60 минут при температуре 180 градусов. Не забудьте сбрызнуть овощи и картофель маслом и посыпать любимыми специями.
Теперь время сборки. В глубокое блюдо выложите пирамидкой фрикадельки. В отдельной тарелке сервируйте картофель и овощи, чтобы каждый сам мог взять нужное количество. Подавайте с брусничным соусом или джемом.
Стейки из красной капусты с пюре из цветной капусты
Сытный и нарядный вегетарианский рецепт горячего блюда с гарниром. Готовится просто, а инстаграмность* — 10 из 10.
Краснокочанная капуста — 1 шт.
Цветная капуста — 1 шт.
Консервированный нут — 400 г
Апельсин — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло — 5 ст. л.
Лук-шалот — ⅓ шт.
Петрушка — 2 веточки
Лимон — половинка
Хлопья перца чили — 1 ч. л.
Разогрейте духовку до 220 градусов. Капусту очистите от верхних листочков и разрежьте на четыре плотных «стейка». Выложите в форму для запекания, выстеленную пергаментом.
Вылейте сок из банки с нутом и дайте тому немного обсохнуть. Добавьте его в миску, туда же выжмите сок одного апельсина и натрите цедру половинки лимона. Мелко порубите зубчик чеснока и отправьте в миску. Перемешайте, добавьте немного перца и оливковое масло.
Смажьте капустные стейки этим маринадом, а поверх стейков выложите его остатки с нутом. Запекайте при 220 градусах около часа.
Пока стейки готовятся, сделайте пюре из цветной капусты. Разделите ее на соцветия, положите в кастрюлю с зубчиком чеснока. Залейте водой, доведите до кипения. На маленьком огне дайте потомиться 15–20 минут.
Параллельно мелко порубите лук-шалот, петрушку, добавьте цедру половинки апельсина и немного оливкового масла, перемешайте. Так получится гремолата — традиционная итальянская приправа.
Когда капуста сварится, слейте воду и переложите капусту с чесноком в чашу блендера. Взбейте до однородности, приправьте солью и перцем.
Выложите стейк из капусты на тарелку, сверху посыпьте хрустящим нутом, полейте пюре из цветной капусты и нашей гремолатой из лука, петрушки и апельсина.
Один из главных плюсов блюда: стейки из капусты, как и пюре из цветной капусты, отлично хранятся в холодильнике. Перед подачей останется только смешать все его части.
Сливовый пудинг
Сливочное масло — 150 г
Сахар — 220 г
Яйца — 3 шт.
Панировочные сухари — 200 г
Мука — 150 г
Слива консервированная — 2 банки
Финики — 1 стакан
Изюм — 1 стакан
Морковь тертая — 1 стакан
Цедра апельсина — 1 ст. л.
Корица молотая — 1 ч. л.
Сода пищевая — 0,5 ч. л.
Мускатный орех — 0,5 ч. л.
Соль — щепотка
Молотая гвоздика — щепотка
Для соуса
Сливочное масло — 0,5 стакана
Сахар — 3 стакана
Темный ром/апельсиновый сок — ¼ стакана
В большой миске взбейте сливочное масло комнатной температуры и сахар до получения легкой и воздушной массы. По одному добавьте яйца (лучше тоже комнатной температуры), хорошенько взбивая.
В отдельной емкости смешайте панировочные сухари, муку, апельсиновую цедру, корицу, пищевую соду, мускатный орех, соль и гвоздику. Эту смесь по чуть-чуть добавьте к сливочно-яичной, постоянно помешивая.
Морковь натрите на терке, сливы некрупно нарежьте, финики мелко порубите. Добавьте все это и изюм в смесь.
Смажьте форму для пудинга (например, такую) сливочным маслом, влейте в нее смесь и готовьте на паровой бане полтора-два часа. Для этого понадобится глубокая и широкая кастрюля, в которую легко войдет форма для пудинга. В кастрюлю влейте немного воды — так, чтобы она доходила до середины формочки. Дайте воде закипеть и готовьте пудинг при небольшом кипении воды. Проверить его готовность можно зубочисткой: воткните ее в десерт, и если она выйдет чистой — все готово.
Пока пудинг готовится, займитесь соусом. В глубокой емкости взбейте теплое сливочное масло, сахар и ром или апельсиновый сок. Смесь должна получиться однородной и кремовой. Полейте ею пудинг перед подачей.
Не забудьте: пудинг — это один из тех десертов, который долго хранится, а настоявшись, становится только вкуснее.
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