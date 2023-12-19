Еще одна девушка обвинила Депардье в сексуализированном насилии

Испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуализированном насилии. Об этом сообщает газета La Vanguardia.
По словам девушки, инцидент произошел в 1995 году, когда ей было 23 года. Она рассказала, что подверглась насилию, когда брала у актера интервью в Париже для журнала Cinemanía. Баса подала жалобу в национальную полицию Испании. Теперь они должны связаться с властями Франции.
В апреле издание Mediapart опубликовало текст, в котором собраны показания 13 женщин, утверждающие, что сталкивались с действиями сексуализированного характера со стороны актера. Речь идет об инцидентах, которые происходили на съемочных площадках с 2004 по 2022 год.
В начале декабря из документалки «Депардье: Падение огра» стало известно, что актер домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. После этого во Франции решили запретить фильмы с Депардье, а Музей Гревен в Париже убрал из экспозиции его восковую статую.
Семья актера опубликовала в газете Le Journal du Dimanche открытое письмо в его защиту. Близкие назвали происходящее беспрецедентным заговором и «ужасающим коллективным безумием». По их словам, наедине со своими детьми Депардье чрезвычайно скромный, деликатный человек, который иногда даже ведет себя «как ханжа».