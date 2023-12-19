Еще одна девушка обвинила Депардье в сексуализированном насилии

По словам девушки, инцидент произошел в 1995 году, когда ей было 23 года. Она рассказала, что подверглась насилию, когда брала у актера интервью в Париже для журнала Cinemanía. Баса подала жалобу в национальную полицию Испании. Теперь они должны связаться с властями Франции.