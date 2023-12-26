«Доктор Кто» с Шути Гатвой обзавелся первым тизером и датой премьеры

Вышел первый тизер сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой в роли Пятнадцатого Доктора. Премьера нового сезона состоится в мае 2024 года.
В ролике показали монстров и путешествия во времени, в которые предстоит отправиться Доктору и его спутнице Руби Сандей в исполнении Милли Гибсон. Еще после выхода рождественского спецэпизода, в котором Гатва впервые предстал в культовом образе, критики отметили харизму актера.
Подробности сюжета продолжения сериала держатся в секрете. Известно, что Джинкс Монсун играет врага Доктора, Джонатану Гроффу досталась пока еще неизвестная зрителю роль, Индира Варма появилась в образе Герцогини, а Ленни Раш — в роли Морриса. В качестве шоураннера выступил Расселл Т.Дэвис, который занимал аналогичную должность в девятом и десятом сезонах.
Ранее Гатва рассказал в интервью, как предыдущие исполнители роли Доктора Дэвид Теннант и Джоди Уиттакер позвонили ему с поздравлениями после того, как актера объявили новой звездой сериала. По его словам, актриса дала ему один простой совет: «Поддайся этому безумию».