«Доктор Кто» с Шути Гатвой обзавелся первым тизером и датой премьеры

В ролике показали монстров и путешествия во времени, в которые предстоит отправиться Доктору и его спутнице Руби Сандей в исполнении Милли Гибсон. Еще после выхода рождественского спецэпизода, в котором Гатва впервые предстал в культовом образе, критики отметили харизму актера.