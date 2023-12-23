Шути Гатва рассказал как Дэвид Теннант и Джоди Уиттакер поддержали его после кастинга «Доктора Кто»

Ранее Гатва говорил, что очень нервничал во время съемок «Доктора Кто». «Я подвергал сомнению все, что делал, и всегда хотел, чтобы был еще один дубль», — сказал он. Но после того, как он «набрался выдержки», по словам Гатвы, работа пошла более гладко.