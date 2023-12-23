Шути Гатва рассказал как Дэвид Теннант и Джоди Уиттакер поддержали его после кастинга «Доктора Кто»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:41
Фото: BBC Studios

Шути Гатва рассказал в интервью журналу Empire, что Дэвид Теннант и Джоди Уиттакер позвонили ему с поздравлениями после того, как актера объявили новой звездой сериала «Доктор Кто».

«Это был такой важный для меня день, и они просто окутали меня теплом, как желанным одеялом», — сказал Гатва. По его словам, Уиттакер дала ему один простой совет: «Поддайся этому безумию».

В этом месяце актер дебютировал в роли пятнадцатого доктора вместе с Теннантом в эпизоде «Хихиканье». Однако официально он возьмет бразды правления следующим Повелителем Времени в специальном рождественском эпизоде «Доктора Кто», премьера которого состоится 25 декабря.

Ранее Гатва говорил, что очень нервничал во время съемок «Доктора Кто». «Я подвергал сомнению все, что делал, и всегда хотел, чтобы был еще один дубль», — сказал он. Но после того, как он «набрался выдержки», по словам Гатвы, работа пошла более гладко.

Подробности сюжета продолжения сериала держатся в секрете. В качестве шоураннера выступил Т.Дэвис, который занимал аналогичную должность в девятом и десятом сезонах.

«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический телесериал в мире. Первая серия шоу Сидни Ньюмана вышла 23 ноября 1963 года, сериал получил 26 сезонов. В 2005 году франшиза была перезапущена и на данный момент включает 14 сезонов.

Картина рассказывает о загадочном путешественнике во времени, называющем себя Доктором. Он исследует время и пространство, перемещаясь по ним на космическом корабле, который выглядит как полицейская будка 1950-х годов. Попутно главный герой вместе с компаньонами сражается с космическими злодеями и постоянно спасает Землю.

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