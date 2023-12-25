Алексея Навального нашли в колонии в ЯНАО. Соратники пишут, что он в порядке

«Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем „ФСИН-письмо“ или Zonatelecom. Адвокат там был сегодня. Он видел Алексея. Адвоката пустили тоже далеко не сразу», — отметил он.