Алексея Навального нашли в колонии в ЯНАО. Соратники пишут, что он в порядке

Соратники Алексея Навального обнаружили его в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом в X сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш*.
«Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — написала она.
Иван Жданов* заявил, что соратники Навального отправили 618 запросов, а адвокаты обыскали «каждое СИЗО, порой неоднократно», чтобы найти оппозиционера. По словам Жданова, ИК-3 — «одна из самых северных и отдаленных колоний вообще».
«Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем „ФСИН-письмо“ или Zonatelecom. Адвокат там был сегодня. Он видел Алексея. Адвоката пустили тоже далеко не сразу», — отметил он.
Соратники, адвокаты и родственники Навального не могли найти его почти три недели, связь с ним пропала 6 декабря. 11-го числа в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово сообщили, что оппозиционер у них больше не числится, не уточнив, куда увезли Навального.
Baza писала, что оппозиционера доставили в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу — о вандализме. Телеграм-канал уточнял, что столица может быть не конечным пунктом этапирования.
* Кира Ярмыш и Иван Жданов внесены Минюстом в список иноагентов.